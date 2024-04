O evento ocorreu no Templo de Hera, local sagrado no sítio arqueológico da Antiga Olympia, berço dos Jogos Olímpicos

publicado em 19/04/2024

O evento ocorreu no Templo de Hera, local sagrado no sítio arqueológico da Antiga Olympia (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Em uma viagem oficial à Grécia, o prefeito da Estância Turística de Olímpia, Fernando Cunha, participou da Cerimônia de Acendimento da Chama Olímpica dos Jogos de Paris 2024. O evento ocorreu no Templo de Hera, local sagrado no sítio arqueológico da Antiga Olympia, berço dos Jogos Olímpicos.

O convite para o prefeito Cunha comparecer à cerimônia foi feito pelo prefeito da Antiga Olympia, Aris Panagiotopoulos, em reconhecimento à relação de irmanação entre Olímpia, Brasil, e a cidade grega. Além de Olímpia, outras cidades irmãs de Olympia, localizadas em países como Japão, Estados Unidos, França, Alemanha, China e Itália, também estiveram presentes no evento.

Durante a cerimônia, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, destacou a mensagem de "esperança" transmitida pela chama olímpica, um símbolo de paz que ganha ainda mais significado em um momento marcado por conflitos internacionais. O evento também celebrou a Declaração da Sagrada Trégua, tradicionalmente promovida durante os Jogos Olímpicos para incentivar a paz entre as nações, com a participação da ONU.

Além de participar da cerimônia, o prefeito Cunha aproveitou sua viagem para fortalecer parcerias e ampliar a visibilidade de Olímpia no cenário internacional. Ele se reuniu com diversas lideranças, como o prefeito anfitrião de Olympia e o embaixador do Brasil em Atenas, Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, para discutir projetos de desenvolvimento e impulsionamento econômico entre as nações.