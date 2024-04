O evento, realizado pela STA Fishing em parceria com a Prefeitura Municipal de Cardoso, atraiu uma grande quantidade de participantes e estabeleceu um novo recorde de inscrições, com mais de 80 barcos registrados

publicado em 10/04/2024

O evento, realizado pela STA Fishing em parceria com a Prefeitura Municipal de Cardoso (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prainha de Cardoso foi palco de um encontro entre famílias, amigos e apaixonados pela pesca no último final de semana, durante o 3º Circuito STA Fishing 2024. O evento, realizado pela STA Fishing em parceria com a Prefeitura Municipal de Cardoso, atraiu uma grande quantidade de participantes e estabeleceu um novo recorde de inscrições, com mais de 80 barcos registrados.

Com o amanhecer ensolarado e um clima perfeito para a pesca, os participantes foram recebidos com entusiasmo, ansiosos para iniciar as competições. O evento não apenas proporcionou um dia de lazer e integração para a comunidade local, mas também promoveu a pesca esportiva e a conscientização sobre a preservação da natureza.

O sucesso do evento foi creditado não apenas aos participantes, mas também à STA Fishing, aos patrocinadores e aos colaboradores que contribuíram para tornar possível essa iniciativa.