A organização irá doar alimentos não perecíveis que serão coletados na entrada na abertura da festa, nesta quinta-feira

publicado em 11/04/2024

A abertura do rodeio acontece nesta quinta-feira (11), seguida pela apresentação da dupla Fiduma e Jeca amanhã (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Pontes Gestal se prepara para comemorar seu aniversário de 59 anos de uma maneira especial, por meio da solidariedade para a Santa Casa de Votuporanga. De 11 a 14 de abril, acontece a 29ª Festa de Peão, um evento tradicional que promete diversão e emoção para todos os presentes.

Além de celebrar o aniversário da cidade, a festa terá um caráter solidário, com a entrada sendo 1kg de alimento não-perecível, que será destinado à Santa Casa de Votuporanga. Essa iniciativa reforça o compromisso da comunidade de Pontes Gestal com a solidariedade e o bem-estar social.

A programação da festa inclui diversas atrações. A abertura do rodeio acontece hoje, seguida pela apresentação da dupla Fiduma e Jeca amanhã. No sábado (13), é a vez de João Bosco e Vinícius subirem ao palco, e no domingo (14), Bruno e Marrone encerram o evento com um show especial.

Essa não é a primeira vez que a festa promove essa ação solidária. O prefeito Cristiano destacou a importância dessa colaboração, ressaltando o papel fundamental da Santa Casa na região e a necessidade contínua de apoio por parte da comunidade.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Votuporanga, que serve diariamente 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes de mais de 50 cidades da região Noroeste.

"Traga sua família, amigos e seu quilo de alimento e junte-se a nós nessa festa que vai ficar marcada na história da cidade. Vamos fazer do aniversário do nosso município um momento de união e generosidade, mostrando que juntos podemos fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam", disse Cristiano.