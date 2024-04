O anúncio foi feito nesta semana pelo político e também pela liderança regional do partido, o deputado federal Luiz Carlos Motta

publicado em 12/04/2024

O PL de Cosmorama oficializou nesta semana a pré-candidatura a prefeito do ex-vereador Valtinho Gardini (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

O ex-vereador Valtinho Gardini lançou oficialmente sua pré-candidatura à prefeitura de Cosmorama, representando o Partido Liberal (PL), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito nesta semana pelo político e também pela liderança regional do partido, o deputado federal Luiz Carlos Motta.

Valtinho Gardini foi vereador de Cosmorama durante o período de 2017 a 2020. Casado com a professora Milene e pai de três filhos, ele é filho do conhecido e saudoso Valter Gardini e da professora Fia (Tia Fia).

Ao se apresentar como pré-candidato, Valtinho destacou algumas conquistas atribuídas ao seu trabalho, como o investimento de mais de R$2,4 milhões para o recapeamento de diversas ruas, incluindo a totalidade do bairro Estação.

Recentemente, como presidente do Partido Liberal, Valtinho Gardini ele também garantiu junto ao deputado federal Luiz Carlos Motta um investimento de R$300 mil para a construção da marginal na entrada da cidade, projeto que beneficiará diretamente a saída do Jardim Itália, Móveis Jujufa, Show Room da Art Ferro Design, Ski Móveis e 3D Refrigeração.

Ainda segundo o pré-candidato, o Conjunto Habitacional "Aparecido Tortela" também foi beneficiado com recurso de R$500 mil, conquistados junto ao deputado estadual Valdomiro Lopes, por meio de parceria com lideranças da cidade. Com isso, foi possível fazer o asfalto da “Cohab do Polegatti".