publicado em 16/04/2024

Santa Fé do Sul recebeu a nona audiência promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) realizou em Santa Fé do Sul mais uma audiência pública para discutir o Orçamento estadual para 2025. Durante o evento, a população local reivindicou mais recursos para a Saúde e para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município.

Santa Fé do Sul recebeu a nona audiência promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp. Este foi o segundo encontro realizado pelo colegiado na região.

Saúde em destaque

Santa Fé do Sul se destaca regionalmente pela Santa Casa, que atende cerca de 60 mil habitantes da região, e pela faculdade de medicina da cidade, a Unifunec (Centro Universitário de Santa Fé do Sul). Durante a audiência, a população local solicitou recursos para a manutenção da Saúde no município.

"A cidade atende uma comarca com cerca de 60 mil habitantes. Que haja o estudo, juntamente com o poder municipal, para que nós possamos aumentar o investimento da Saúde", afirmou a vereadora Paula Toppan, presidente da Câmara de Santa Fé.

Além da manutenção, moradores também solicitaram recursos para a construção de novos equipamentos de Saúde em Santa Fé. O professor Gilberto Antônio Luiz manifestou o pedido pela criação de um hospital universitário para fortalecimento do curso de medicina.

Entidades sociais

Outro destaque foram os pedidos para entidades sociais da região, como a Apae, o Lar dos Velhinhos de Santa Fé e o Gavas (Grupo de Apoio à Vida Animal). "Precisamos de um custeio permanente para que essas entidades possam sobreviver e atender os serviços que prestam para a nossa população", disse o vereador José Rollemberg.

A advogada Patrícia Tsutusme também destacou a necessidade de um centro de referência para crianças neurodiversas. "Essas crianças necessitam de intervenção de fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, acompanhamento pedagógico e fisioterapia. Que essas famílias não tenham que depender apenas dos seus recursos", afirmou.

Resposta às reivindicações

Em resposta, a Comissão de Finanças da Alesp anunciou a reserva de R$ 750 mil para o município no Orçamento de 2025, que será votado ao final do ano. "A Comissão de Finanças e Orçamento vai trabalhar para, junto com os demais deputados, aprovar um programa que possa ter dentro do Governo", afirmou o deputado Luiz Claudio Marcolino (PT).