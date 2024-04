O caso resultou em ferimentos em várias partes do corpo da vítima, especialmente nos braços, que foram os mais atingidos

publicado em 15/04/2024

O caso resultou em ferimentos em várias partes do corpo da vítima em Estrela d’Oeste (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br



Uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, foi vítima de um ataque por dois cães da raça pit bull em Estrela d´Oeste, região de Fernandópolis, no sábado (13). O caso resultou em ferimentos em várias partes do corpo da vítima, especialmente nos braços, que foram os mais atingidos.



A mulher foi prontamente socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Estrela d´Oeste, onde recebeu atendimento médico. As circunstâncias exatas do ataque ainda não foram esclarecidas, pois não há informações disponíveis sobre como ele ocorreu.



As autoridades locais foram acionadas, com a Polícia Militar que atendeu ao chamado inicial. A Polícia Civil deverá conduzir as investigações para esclarecer os detalhes do incidente e determinar eventuais responsabilidades.