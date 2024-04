O suspeito, que não teve sua identidade revelada, acabou ficando entalado na porta do estabelecimento após ser flagrado pelo segurança do Mercado Municipal, que fica ao lado da pastelaria

publicado em 05/04/2024

Fernanda Cipriano

Um homem teve uma tentativa de furto frustrada em uma pastelaria localizada em São José do Rio Preto. O suspeito, que não teve sua identidade revelada, acabou ficando entalado na porta do estabelecimento após ser flagrado pelo segurança do Mercado Municipal, que fica ao lado da pastelaria.

De acordo com a ocorrência, o segurança do Mercado Municipal avistou o homem tentando invadir a pastelaria e logo acionou as autoridades. Ao perceber a presença do segurança, o ladrão tentou fugir, mas acabou ficando preso na porta do estabelecimento.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados ao local e, com o uso de diversas ferramentas, conseguiram liberar o homem. Segundo a proprietária da pastelaria, esta não foi a primeira vez que o suspeito tentou cometer um crime no local. Em agosto do ano passado, ele teria furtado um celular e dinheiro do caixa.