publicado em 23/04/2024

O caso, que poderia ter sido muito mais grave, resultou em apenas danos materiais (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Três jovens residentes de União de Minas tiveram uma experiência assustadora na noite deste domingo (21), na rodovia Percy Waldir Semeghini, em Guarani D'Oeste. O caso, que poderia ter sido muito mais grave, resultou em apenas danos materiais, pois todos os ocupantes do veículo saíram ilesos, graças ao uso dos cintos de segurança.

De acordo com a ocorrência, por volta das 20h, o veículo, conduzido por uma mulher de 26 anos que levava uma passageira de 21 anos para a faculdade em Fernandópolis, precisou desviar bruscamente para evitar uma colisão frontal com uma carreta que vinha em sentido contrário. A manobra evasiva resultou na perda de controle do veículo, que colidiu com um coqueiro às margens da pista e capotou.

Além da condutora e da passageira, havia também um homem de 23 anos no carro. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas no local. Nenhum dos três jovens sofreu ferimentos graves, graças ao uso correto dos cintos de segurança durante a viagem.