Natan Moraes dos Santos Cunha descia com a sua bicicleta pela rua Francisco Costa, na região da Água Vermelha, quando tudo aconteceu e bateu contra o muro de uma casa

publicado em 10/04/2024

Natan Moraes dos Santos Cunha descia com a sua bicicleta pela rua Francisco Costa quando tudo aconteceu (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um jovem de apenas 29 anos morreu em um acidente de bicicleta na tarde desta terça-feira (9), em Fernandópolis. Natan Moraes dos Santos Cunha descia com a sua bicicleta pela rua Francisco Costa, na região da Água Vermelha, quando tudo aconteceu e bateu contra o muro de uma casa.

De acordo com a ocorrência, Natan estava pedalando sua bicicleta, que aparentemente não possuía freios funcionais, quando se viu obrigado a desviar de um ônibus que transitava pela rua Paraná. Na tentativa de evitar a batida, o jovem acabou perdendo o controle do veículo e chocou-se violentamente contra o muro de uma residência.

Equipes de emergência foram acionadas e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu chegou ao local de forma rápida. Os socorristas encontraram Natan em estado crítico, já em parada cardíaca. Com os esforços de socorristas, médico e uma enfermeira, junto com o apoio do Corpo de Bombeiros, foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar por quase uma hora.

Apesar disso a equipe médica, Natan não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ainda dentro da ambulância, a caminho da Santa Casa de Fernandópolis. Seu corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) da Santa Casa para os procedimentos legais.