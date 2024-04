De acordo com a ocorrência, o acidente aconteceu no entroncamento da avenida com o trevo de acesso à rodovia Jarbas de Moraes

publicado em 05/04/2024

Ryan Gouveia Monteiro dirigia sua bicicleta elétrica pela avenida Arapuã, quando tudo aconteceu (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um jovem de apenas 19 anos morreu atropelado por um caminhão na tarde desta quarta-feira (3), em Jales. Ryan Gouveia Monteiro dirigia sua bicicleta elétrica pela avenida Arapuã, quando tudo aconteceu.

De acordo com a ocorrência, o acidente aconteceu no entroncamento da avenida com o trevo de acesso à rodovia Jarbas de Moraes, quando, por motivos que serão esclarecidos, o jovem que seguia o sentido da avenida foi atropelado por um caminhão.

Ryan foi socorrido às pressas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa da cidade, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital.