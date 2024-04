A honraria, segundo o vereador Gouveia, será mantida e entregue à família do Dr. Baitello, como forma de reconhecer seu compromisso com a saúde e bem-estar da população jalesense

publicado em 11/04/2024

Luís Roberto Baitello morreu depois de receber uma homenagem na Câmara Municipal (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

O renomado médico ortopedista Luís Roberto Baitello faleceu anteontem, aos 79 anos, em Jales. Sua morte ocorreu um dia após a Câmara Municipal aprovar, por indicação do vereador Ricardo Alexandre Fernandes Gouveia, a concessão do título de Cidadão Jalesense em reconhecimento aos seus inúmeros feitos em prol da comunidade local.

Dr. Baitello foi encontrado sem vida em seu apartamento e deixa a esposa Leninha e os filhos Betto e Freddo. A honraria, segundo o vereador Gouveia, será mantida e entregue à família do Dr. Baitello, como forma de reconhecer seu compromisso com a saúde e bem-estar da população jalesense.

O prefeito de Jales, Luiz Henrique, manifestou seu pesar pela perda, destacando não apenas a atuação do médico na saúde, mas também seu engajamento em iniciativas culturais locais. Dr. Baitello era conhecido por sua participação em festivais de música e carnaval, tanto como cantor quanto como compositor, contribuindo significativamente para o cenário cultural da cidade. Ele também foi presidente da Associação Paulista de Medicina, seção regional de Jales, em quatro gestões, e presidente do Clube dos Médicos, evidenciando seu compromisso com a classe médica local.