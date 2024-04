Gustavo Henrique Tenório foi preso neste fim de semana, sob a suspeita de ter abusado de uma familiar, mas ele morreu na delegacia ao atentar contra a própria vida

publicado em 15/04/2024

O caso foi levado ao conhecimento do delegado de plantão pelo Conselho Tutelar da cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

As polícias Civil e Militar de Fernandópolis cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão na "Operação Libertação", em um caso grave de estupro de vulnerável. Gustavo Henrique Tenório foi preso neste fim de semana, sob a suspeita de ter abusado de uma familiar, mas ele morreu na delegacia ao atentar contra a própria vida.

O caso foi levado ao conhecimento do delegado de plantão pelo Conselho Tutelar da cidade, que acionou a Justiça para a prisão temporária do investigado, busca domiciliar e medidas protetivas para a vítima.

Após análise do Poder Judiciário, com parecer favorável do Ministério Público, os mandados foram expedidos e cumpridos no sábado. Além da prisão, a operação incluiu a busca domiciliar e a apreensão do telefone celular do investigado.

O crime foi cometido por um familiar da vítima, de forma continuada, desde o ano de 2017 e se estendeu até a prisão. A vítima, que hoje tem mais de 14 anos, era ainda criança quando os crimes começaram configurando os crimes de estupro de vulnerável e estupro.

O acusado foi mantido preso na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Fernandópolis e aguardava o parecer da Justiça, quando tirou a própria vida. Pelo concurso de crimes, Gustavo poderia enfrentar uma pena de até 40 anos de prisão.