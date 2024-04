A grande demanda dos hospitais da região nos últimos dias e o descarte de bolsas de sangue, que possuem validade média de 45 dias, são os principais motivos

publicado em 11/04/2024

A grande demanda dos hospitais da região nos últimos dias e o descarte de bolsas de sangue (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Hemocentro de Rio Preto enfrenta uma situação crítica em seu estoque de sangue, com uma queda acentuada nos tipos positivos A+, B+, AB+ e O+. A grande demanda dos hospitais da região nos últimos dias e o descarte de bolsas de sangue, que possuem validade média de 45 dias, são os principais motivos para essa situação preocupante.

De acordo com o Ministério da Saúde, os tipos sanguíneos mais comuns no Brasil são o O+ e o A+, que juntos abrangem cerca de 87% da população. O grupo B+ contribui com cerca de 10% e o AB+ com apenas 3%. Em Rio Preto, segundo dados do Hemocentro, existem 108.696 doadores cadastrados, sendo 41% do tipo O+, 33% do tipo A+, 10% do tipo B+ e 3% do tipo AB+.

"Isso significa que, por serem sangues mais comuns, principalmente o O+ e o A+, temos mais doadores disponíveis para nos ajudar, mas ao mesmo tempo, há uma grande demanda desses tipos em hospitais, tanto em urgências e emergências quanto em demandas eletivas", explica Guilherme Vila Real, coordenador de Captação de Doadores do Hemocentro de Rio Preto.