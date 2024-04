O estoque desses tipos sanguíneos está em nível crítico, o que representa uma preocupação para a instituição que atende a região

publicado em 19/04/2024

A unidade do Hemocentro de Fernandópolis divulgou um alerta urgente anteontem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A unidade do Hemocentro de Fernandópolis divulgou um alerta urgente nesta quarta-feira (17), por meio de suas redes sociais, sobre a necessidade imediata de doações de sangue dos tipos A e O Negativo. O estoque desses tipos sanguíneos está em nível crítico, o que representa uma preocupação para a instituição.

Esses dois tipos sanguíneos são considerados mais raros na população. O sangue do tipo O Negativo é conhecido como universal, podendo ser transfundido em qualquer pessoa. No entanto, apenas 9% dos brasileiros possuem esse tipo sanguíneo. Ele é frequentemente utilizado em situações de emergência, crucial para salvar vidas.

Já o sangue do tipo A Negativo, encontrado em apenas 8% da população, também é de extrema importância para transfusões. No Brasil, os grupos sanguíneos mais comuns são o O e o A positivo, que juntos abrangem 87% da população, conforme dados apresentados pelo Hemocentro.

É preciso que o estoque de um hemocentro contenha no mínimo 50% de sangue do tipo O positivo, o mais utilizado no país. Em casos de transfusão, o ideal é que o paciente receba sangue compatível com o seu tipo sanguíneo. No entanto, em situações de urgência ou emergência, como a atual, é necessário recorrer ao sangue universal, o O negativo.