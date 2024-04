A ação aconteceu após os policiais fazerem campana na avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira

A ação aconteceu após os policiais fazerem campana na avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira (Foto: Divulgação)

Investigadores da equipe SIG Sul dos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto prenderam em flagrante, na tarde de anteontem, o funcionário de um restaurante após o furto de R$ 1,3 mil do estabelecimento. A ação aconteceu após os policiais fazerem campana na avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após o proprietário perceber um desfalque diariamente. Quando o criminoso, que atuava no caixa, saiu do local, ele foi preso.

Para furtar dinheiro do restaurante, o homem usava sua própria máquina de cartão, que foi localizada onde ele trabalhava. De acordo com a polícia, quando os clientes iam pagar as contas, ele trocava a máquina do estabelecimento pela máquina dele e desviava os pagamentos para uma conta conjunta que ele tem com a esposa. Depois, ele rasgava as comandas.

Ainda segundo os investigadores, o homem confessou que com o dinheiro do crime comprou um carro Gol e pagou parcelas de um imóvel adquirido há quatro meses.