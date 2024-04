O primeiro grande show acontece nesta sexta-feira (12), no Recinto de Exposições "José Lúcio de Oliveira" palco da festa que já se tornou tradição

publicado em 12/04/2024

A 29ª edição da Festa do Peão de Pontes Gestal promete ser inesquecível, com uma programação repleta de atrações (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A 29ª edição da Festa do Peão de Pontes Gestal promete ser inesquecível, com uma programação repleta de atrações para os amantes da música country e do rodeio. O evento, que teve início nesta quinta-feira (11), no Recinto de Exposições "José Lúcio de Oliveira", já começou com muita adrenalina e emoção, com a abertura do rodeio, onde peões de toda a região competiram com coragem e destreza.

Nesta sexta-feira (12), a festa continua com o aguardado show da dupla Fiduma & Jeca. Conhecidos por seus sucessos contagiantes, como “Chapéu Preto”, “Tarja Preta” e “Igrejinha Azul”, os músicos prometem agitar o público presente.

Amanhã, a festa recebe a renomada dupla João Bosco e Vinícius, trazendo o melhor do sertanejo para os presentes. E para encerrar a 29ª Festa do Peão com chave de ouro, a consagrada dupla Bruno e Marrone se apresentará, garantindo uma explosão de talento e energia.