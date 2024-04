Entre os destaques está a presença da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, conhecida por seus sucessos nas paradas de música sertaneja e por suas apresentações marcantes

publicado em 05/04/2024

No dia 23 de agosto, Zé Neto & Cristiano subirão ao palco do Estádio de Rodeios para mais uma apresentaç (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, um dos maiores eventos do gênero na América Latina, promete agitar o público com uma grade musical de peso. Entre os destaques está a presença da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, conhecida por seus sucessos nas paradas de música sertaneja e por suas apresentações marcantes.

No dia 23 de agosto, Zé Neto & Cristiano subirão ao palco do Estádio de Rodeios para mais uma apresentação. Além de cantar seus grandes sucessos, os artistas também apresentarão músicas do seu novo DVD "Intenso", lançado recentemente. O projeto, que conta com participações especiais, reflete o momento de transformação vivido pela dupla, que agora administra sua própria carreira.

Além de Zé Neto & Cristiano, a noite do dia 23 contará com shows das duplas Munhoz & Mariano e Hugo Pena & Gabriel, além de apresentações de Luan Santana e Zezé Di Camargo & Luciano.

A programação da Festa do Peão de Barretos inclui ainda grandes nomes da música sertaneja, como Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, César Menotti & Fabiano, entre outros. Destaque também para o show internacional do ídolo country norte-americano Cody Johnson, que acontecerá no dia 24 de agosto.