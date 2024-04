A iniciativa faz parte de um esforço nacional para a retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal no país

publicado em 16/04/2024

O ato, realizado no Paço Municipal, contou com a presença de autoridades locais e representantes do CNMP (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Fernandópolis deu um novo passo em prol da saúde pública ao assinar o pacto nacional pela consciência vacinal. O ato, realizado no Paço Municipal, contou com a presença de autoridades locais e representantes do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). A iniciativa faz parte de um esforço nacional para a retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal no país.

O pacto foi assinado em um evento que reuniu diversas autoridades, incluindo o Dr. Jayme Martins de Oliveira Neto, conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Comissão da Saúde, que destacou a importância da adesão de Fernandópolis ao pacto e pediu harmonia entre os poderes municipais para a execução do projeto.

O objetivo do pacto é fortalecer parcerias com a sociedade civil e demais órgãos públicos para aumentar a cobertura vacinal, evitando o retorno de doenças preveníveis já controladas ou erradicadas no país. O prefeito André Pessuto ressaltou o compromisso do município em apoiar a conscientização da população sobre a importância das vacinas, sua segurança e eficácia.

Durante o evento, o prefeito assinou o termo de adesão ao pacto ao lado de autoridades como o juiz Thiago Elias Massad, presidente da Associação Paulista de Magistrados, e o juiz Evandro Pelarin, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também estiveram presentes o juiz Dr. Heitor Miura, o promotor de Justiça Cleiton Luís da Silva, o presidente da Câmara João Pedro Siqueira, o vereador Cidinho do Paraíso, o presidente da OAB Maurílio Saves, o delegado seccional Everson Contelli, além de secretários municipais e profissionais da Saúde.