A primeira apresentação acontecerá na cidade de Macaubal, dia 4 de maio, e a segunda em Catanduva acontece no dia 5 de maio

publicado em 17/04/2024

Durante as apresentações, a Esquadrilha da Fumaça realiza suas acrobacias com sete aeronaves Embraer A29 Super Tucano (Foto: Esquadrilha da Fumaça/Tenente Marcus Lemos)

Fernanda Cipriano

A Esquadrilha da Fumaça, esquadrão da FAB (Força Aérea Brasileira) conhecido por suas incríveis acrobacias aéreas, está com duas apresentações agendadas na região de Rio Preto no mês de maio.

A agenda oficial do EDA (Esquadrão de Demonstração Aérea) foi divulgada nesta semana, confirmando que a Esquadrilha fará uma apresentação em Macaubal no dia 4 de maio, às 16h, no Recinto de Rodeio do município. No dia seguinte, 5 de maio, será a vez de Catanduva receber a demonstração, às 15h30, próximo ao aeroporto municipal.

Durante as apresentações, a Esquadrilha da Fumaça realiza suas acrobacias com sete aeronaves Embraer A29 Super Tucano, em um espetáculo que dura aproximadamente 35 minutos e conta com cerca de 50 manobras emocionantes ao longo de toda a exibição.