publicado em 18/04/2024

O curso conta com a participação dos 64 municípios da região administrativa de Rio Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A equipe da Defesa Civil de Fernandópolis participou do curso 'SP sem Fogo', promovido pelo governo do estado de São Paulo em São José do Rio Preto. O curso conta com a participação dos 64 municípios da região administrativa de Rio Preto e tem como principal objetivo a redução dos focos de incêndio no estado, especialmente durante o período mais seco do ano, que vai de junho a outubro.

A Operação 'SP Sem Fogo' foca principalmente na prevenção e no combate aos incêndios.

"A Defesa Civil de Fernandópolis está presente em todas as capacitações promovidas. É de extrema importância que nossa equipe seja sempre capacitada para oferecer o melhor atendimento à população. Agradeço ao governo de São Paulo por sempre oferecer esse respaldo às Defesas Civis dos municípios", comentou o coordenador local, Edmar de Oliveira.