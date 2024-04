De acordo com a ocorrência, o delegado dirigia na rodovia no sentido de Fernandópolis a São João das Duas Pontes, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, ele perdeu o controle da viatura que dirigia e bateu contra uma árvore na estrada

publicado em 01/04/2024

Walter Ananias Costa, morreu nesta segunda-feira (1), aos 71 anos, vítima de acidente com a viatura (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O delegado assistente da Delegacia Seccional de Fernandópolis, Walter Ananias Costa, morreu nesta segunda-feira (1), aos 71 anos. Ele sofreu um acidente na vicinal Carlos Gandolfi, com a viatura da Polícia Civil, nas primeiras horas da tarde e ficou preso nas ferragens.

De acordo com a ocorrência, o delegado dirigia na rodovia no sentido de Fernandópolis a São João das Duas Pontes, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, ele perdeu o controle da viatura que dirigia e bateu contra uma árvore na estrada.

Apesar dos esforços da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foram acionados, o delegado não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. O corpo de Walter Ananias Costa ficou preso às ferragens, o que tornou o resgate ainda mais delicado e difícil.

Ele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis e posteriormente será liberado a família.

Walter Ananias Costa era um profissional respeitado e dedicado, com uma longa carreira na área da segurança pública da região. A Polícia Civil e demais órgãos estão prestam apoio à família do delegado Walter neste momento de luto.