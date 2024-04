Estiveram envolvidas as cidades de Américo de Campos, Mira Estrela, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e também Valentim Gentil

publicado em 23/04/2024

A cidade foi o palco do 1º Encontro com os Grupos da "Melhor Idade com Qualidade" (Foto: Prefeitura de Cosmorama)

Fernanda Cipriano

O município de Cosmorama, neste fim de semana, foi o palco do 1º Encontro do Consórcio Intermunicipal com os Grupos da "Melhor Idade com Qualidade" das cidades da região, que foi realizado no Complexo Turístico "Área de Lazer" de Cosmorama.

O prefeito de Cosmorama, conhecido como Bigo, junto do vice-prefeito Juninho Silveira e sua esposa, Adriana da Silveira, além do presidente da Câmara, vereador Baiano, e o vereador Renan Silveira, junto com os servidores públicos municipais da área social, promoveram uma recepção aos grupos das cidades de Américo de Campos, Mira Estrela, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil e Cosmorama, que sediou o evento.

Todo o evento foi marcado por muita diversão para todos os grupos da melhor idade, que contou com a realização de um baile e o dia inteiro de lazer com atividades que os idosos já costumam participar.