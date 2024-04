Investimentos somam mais de R$ 10 milhões e priorizam melhor atendimento ao público

publicado em 16/04/2024

(Foto: Assessoria)

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta segunda-feira (15), da reinauguração de delegacias comuns e especializadas no atendimento à mulher de Fernandópolis, Ouroeste, Guarani d’Oeste, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Santa Albertina e Paranapuã, no interior paulista. Elas passaram por obras de revitalização e agora poderão oferecer mais conforto e qualidade, tanto para servidores quanto para a população.O secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite, comandou a cerimônia de entregas, realizada em Fernandópolis. Também estiveram presentes o delegado-Geral da Polícia Civil de São Paulo, Artur José Dian; o diretor do Deinter-5 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), José Luiz Ramos Cavalcanti; deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores, delegados, além da população.“Essas reformas são de extrema importância, porque contribuem para um melhor atendimento à nossa população. Fica um espaço melhor para os nossos policiais, nossos servidores da Segurança Pública, e também para as pessoas que buscam ajuda da polícia. Agradeço ao secretário Derrite, ao delegado Dian e ao governador Tarcísio de Freitas por trazer esses investimentos na região”, disse Carlão Pignatari.A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Fernandópolis ganhou reforma e ampliação. O investimento na obra foi de mais de R$ 1 milhão. “As DDMs têm que ser um espaço acolhedor. As mulheres que buscam auxílio precisam se sentir seguras e bem recebidas. Por isso, é fundamental que as delegacias tenham condições de atendimento. Parabéns a todos pela conquista”, afirmou o deputado.A DDM de Santa Fé do Sul também passou por obras. Já em Ouroeste, Guarani d’Oeste, Três Fronteiras, Santa Albertina e Paranapuã foram as delegacias comuns que receberam investimento. As obras foram concluídas no final do ano passado, com recursos estaduais de mais de R$ 8,6 milhões. “Agora temos delegacias com plena condição de trabalho para os nossos profissionais”, afirmou Carlão Pignatari.