publicado em 23/04/2024

Fernanda Cipriano

O Circuito Sesc de Artes 2024 está prestes a desembarcar na região, promete uma programação cultural diversificada e acessível a todos os públicos. O evento percorrerá mais cinco cidades como Nipoã, Mirassol, Tanabi, Fernandópolis e Jales, com mais de 760 atividades culturais até o dia 26 de maio.

Com uma programação que abrange música, teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, o Circuito Sesc de Artes 2024 promete encantar e entreter os moradores da região. O evento ocupará ruas, praças e parques, transformando esses espaços em verdadeiros palcos de cultura e arte.

Em Fernandópolis, por exemplo, a apresentação está agendada para a semana do aniversário da cidade e da Expo, no dia 25 de maio, das 16 às 20h, na praça Joaquim Antonio Pereira. Entre as atrações previstas para Fernandópolis, destaque para o projeto robozinhos de madeira, cinema ao ar livre, brincadeiras de criança com técnicas de circo, teatro e contação de histórias com o kamishibai, arte japonesa de narrar usando ilustrações.

O evento será encerrado com a apresentação do DJ Rupin, que promete animar o público com sonoridades nordestinas, funk, house, vogue, rap e pop rock.