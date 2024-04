Os vagões estavam carregados com grãos de soja e houve vazamento parcial da carga

publicado em 04/04/2024

Cinco vagões de um trem da concessionária Rumo tombaram em uma área industrial de Catanduva (Foto:Divulgação)

Fernanda Cipriano

Cinco vagões de um trem da concessionária Rumo tombaram em uma área industrial de Catanduva, a mais de 170 km de Votuporanga, na madrugada desta quarta-feira (3). Os vagões estavam carregados com grãos de soja e houve vazamento parcial da carga.

Apesar do incidente, não houve registros de vítimas. Para recolher a carga, pás carregadeiras foram utilizadas, e até o período da manhã, a circulação de trens na região já estava normalizada.