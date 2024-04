Os tremores tiveram início na noite de 27 de março, sendo o maior deles registrado às 23h09, com magnitude de 2.6 mR

publicado em 02/04/2024

Os sismos, de baixa magnitude, foram registrados pela RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e analisados pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Frutal, cidade localizada no Triângulo Mineiro, e a 166,8 km de Votuporanga, foi palco de uma série de tremores de terra entre a noite de quarta-feira (27) e a manhã de quinta-feira (28). Os sismos, de baixa magnitude, foram registrados pela RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e analisados pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília.

Os tremores tiveram início na noite de 27 de março, sendo o maior deles registrado às 23h09, com magnitude de 2.6 mR. Os demais ocorreram nas seguintes horas e magnitudes: 27/03 - 23:16 - Magnitude: 2.3; 28/03 - 05:12 - Magnitude: 2.2 e 28/03 - 07:35 - Magnitude: 2.5.

Além desses, em 25 de fevereiro, a RSBR já havia registrado um tremor de terra com magnitude 2.1 mR na mesma região. Outros três eventos de baixa magnitude foram registrados no mesmo mês, sendo um deles no dia 23 de fevereiro, com magnitude 2.6 mR.

Os tremores têm sido percebidos apenas por moradores residentes em um determinado ponto na região do Douradinho. Desde o ano passado, eles relatam ocorrências sísmicas, que têm aumentado em frequência. Um tremor foi registrado pela RSBR no dia 14 de dezembro de 2023, com magnitude 2.3.

Os tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil e geralmente são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre.

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), coordenada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), monitora a sismicidade do território nacional por meio de quase 100 estações sismográficas em todo o país, fornecendo dados essenciais para a compreensão da atividade sísmica e da estrutura interna da Terra.