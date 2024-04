De acordo com a ocorrência, o acidente ocorreu quando o pneu da bicicleta de Amanda teria batido em uma pedra, ela caiu e sofreu em múltiplas escoriações e uma preocupante lesão na cabeça

publicado em 01/04/2024

Amanda Sabtin acabou sendo transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

A ciclista jalesense Amanda Sabtin Nunes, de 29 anos, foi vítima de um acidente na tarde da sexta-feira (29) em Fernandópolis. Ela acabou sendo transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia. Amanda, que é psicóloga e trabalha em Jales, é muito conhecida na região.

De acordo com a ocorrência, o acidente ocorreu quando o pneu da bicicleta de Amanda teria batido em uma pedra, ela caiu e sofreu em múltiplas escoriações e uma preocupante lesão na cabeça.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou o resgate, que permitiu que Amanda recebesse os primeiros socorros e fosse prontamente encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Devido à gravidade de seu estado, foi necessária a intubação imediata, e ela foi transferida para São José do Rio Preto, onde Amanda foi submetida a cirurgia com urgência.