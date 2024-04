O evento, que antecedeu as festividades do aniversário oficial no dia 15 de abril, foi marcado por um clima de alegria, união, confraternização e resgate de tradições

publicado em 11/04/2024

O evento antecedeu as festividades do aniversário oficial no dia 15 de abril em Jales (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Jales celebrou seu aniversário de 83 anos com a tradicional Cavalgada, realizada no domingo, dia 7 de abril. O evento, que antecedeu as festividades do aniversário oficial no dia 15 de abril, foi marcado por um clima de alegria, união, confraternização e resgate de tradições.

Organizada pela Prefeitura de Jales e Comissão Organizadora, a Cavalgada contou com um recorde de público e foi elogiada pelos participantes, tanto da cidade quanto pelos visitantes que prestigiaram o evento.

O prefeito Luis Henrique Moreira e sua esposa Alziane Rossafa Moreira, a vice-prefeita Marynilda Cavenaghi, o locutor Rosana Bracero, além do chefe de gabinete José Angelo Caparroz Vieira, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Carlinhos Altimari, e dos vereadores Bruno de Paula e Elder Mansueli, acompanharam todo o trajeto de cima do trio-elétrico.



O percurso passou pelas principais ruas e avenidas da cidade, recebendo aplausos da população que parou para acompanhar o evento.

Antes do início da cavalgada, o padre Eduardo Lima realizou a bênção dos animais e cavaleiros, em um momento de grande emoção e fé para os presentes.

A Cavalgada contou com a presença de milhares de cavaleiros, amazonas e comitivas, sendo um dos eventos mais tradicionais e bonitos da região. O secretário de Cultura e Turismo, Carlinhos Altimari, o diretor de Turismo da Prefeitura de Jales, Marcos Seixas, e o presidente da Comissão Organizadora, Mário Golfetto, destacaram a avaliação positiva do evento e agradeceram os participantes e colaboradores pela grandeza e sucesso da festa.

O evento também teve um caráter solidário, com a arrecadação de alimentos não-perecíveis que serão destinados ao Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Votuporanga.

A Cavalgada percorreu aproximadamente 5 quilômetros, passando por diversas avenidas da cidade até chegar às proximidades do recinto onde será realizada a Expo Jales. No local, os participantes foram recebidos com troféus e um delicioso almoço à base de churrasco, feijão tropeiro, arroz, farofa, salada e refrigerantes, ao som de muita música ao vivo.