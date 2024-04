A Campanha do Agasalho, que começou na segunda-feira (1), e vai até o dia 26 de abril

publicado em 04/04/2024

A população de Fernandópolis é convidada a participar do projeto tradicional e importante da Prefeitura (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A solidariedade é uma das maiores virtudes humanas, e a população de Fernandópolis é convidada a participar de um projeto tradicional e importante da Prefeitura: a Campanha do Agasalho, que começou na segunda-feira (1), e vai até o dia 26 de abril.

Durante todo o período da campanha, além dos pontos fixos de arrecadação, serão realizadas duas coletas nos bairros. A primeira acontecerá no próximo domingo, 07, a partir das 09h da manhã, percorrendo diversas regiões da cidade. A segunda coleta será no domingo, dia 14, abrangendo outros bairros.

Para garantir o sucesso da atividade, a equipe da Prefeitura conta com um grande número de voluntários, incluindo clubes de serviço, jovens, associações e empresas que se prontificaram a participar.

A Campanha do Agasalho é realizada pela Prefeitura de Fernandópolis, por meio do Fundo Social de Solidariedade, e conta com a colaboração de diversos parceiros, como a Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Tiro de Guerra, Sabesp, Ordem Demolay, Ordem Arco-Íris e alunos da Etec.