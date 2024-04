Para comemorar a data a Prefeitura preparou uma agenda especial para o dia de hoje com missa de aniversário, sessão solene com homenagens

publicado em 10/04/2024

Prefeito Adilson Leite em entrevista na rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Álvares Florence comemora no dia de hoje os seus 75 anos de emancipação política e para celebrar a data a Prefeitura preparou uma programação especial, que já contou com show da dupla Thaeme & Thiago, e termina com a sessão solene com homenagens e a missa de aniversário da cidade.

A data coroa um trabalho realizado de forma conjunta pela Administração Municipal, liderada pelo prefeito Adilson Leite e seu vice Leandro Romero, e a Câmara Municipal, que tem como presidente Fabiano Manoel Pinto, que tem promovido o desenvolvimento em todos os setores da cidade.

Na comemoração deste ano, a Prefeitura trouxe para Álvares Florence um show da dupla Thaeme & Thiago, totalmente gratuito, na Praça da Matriz da cidade vizinha, além dos shows de Pablo e Gabriel, e também do DJ Santorini.

“Antecipamos a festa para o último final de semana. Nesse clima, vamos continuar a caminhar juntos com a população de Álvares. Graças a Deus nós estamos aí já três anos e pouco juntos, os resultados vêm aparecendo e vamos que vamos. Graças a Deus é vida que segue”, disse o prefeito em entrevista ao A Cidade.

A missa em comemoração ao aniversário da cidade será realizada hoje, durante o período da noite, na Igreja da Matriz de Álvares Florence. Durante a manhã a agenda será na Câmara Municipal onde acontecerá a sessão solene, onde moradores da cidade serão homenageados.

A primeira a ser agraciada com o título de cidadã honorária de Álvares Florence será a senhora Maria Manuela Pires Lopes, junto de seu esposo José Lopes. Outros moradores são Venâncio da Silva Filho e o dr. Doélio Ivan Bérgamo, que também receberão o título de cidadão honorário.

Já o senhor, 1º Sargento PM Eliseu Dias Martins, receberá a insígnia de Honra ao Mérito aos relevantes serviços prestados ao município.

Para falar sobre a programação festiva e a principal data de Álvares Florence, a Cidade FM convidou o prefeito Adilson Leite, que esteve nos estúdios da emissora. Ele enalteceu o trabalho que tem sido feito em prol da população e relatou que o município continua a ter o que comemorar. Confira a entrevista:

Adilson, que o senhor tem um costume bacana de fazer grandes eventos para comemorações. Tem o dia da mulher, o dia do idoso, enfim, dia da criança, com grandes comemorações internas, bem aconchegantes. Acha que a sua gestão vai ficar marcada também por essas comemorações próximas da população?

Sim, a gente tem essa preocupação de cuidar bem da gestão de todos os setores. Cuidar bem para que tudo caminhe bem, tanto saúde, educação, a infra, o social. Gostamos e achamos que a população merece divertimento. Se divertir, ter um show de qualidade. Então eu sempre digo, que eu imagino que um show grande, o cidadão menos abastado, mais pobre fica difícil de ir até um lugar e pagar caro pra assistir um show, a gente oferece pra ele ali para que tenha o mesmo direito que todo mundo que participa ali no meio. Junta todo mundo e todo mundo em pé ali, com a sua latinha na mão e todo mundo curtindo.

Ali mistura todo mundo, é uma coisa maravilhosa e eu gosto muito, porque eu sou muito povo, eu sou do meio do povo eu gosto, a minha vida é ali. Então eu fico muito feliz quando eu vejo aquela praça lotada. Vem gente da região, vem gente e o pessoal de obra é um pessoal muito acolhedor, então chega, vem famílias, também de fora, vem, porque tem show as famílias de lá. Isso movimenta o comerciante da cidade. Eu sou adepto a isso, e a gente tem feito. Gosto de sempre de todas as datas a gente marcar e fazer alguma coisa e temos seguido e tem dado certo, graças a Deus!

Perfeito, agora o senhor falou que você é uma pessoa do povo que gosta de estar perto do povo e eu acho que esse é um destaque importante a gente fazer. Adilson, vale destacar, que a primeira dama tem uma proximidade muito grande também com o povo de Álvares. Eu vejo que tem tantas ações sociais, tantas ações e iniciativas bacanas que a Dona Neuza realiza, é claro, com o seu aval, com a sua força ali do prefeito, mas tem feito a diferença na vida das pessoas mais simples, mais humildes lá de Álvares Florence. Também é um governo para todos.

Hoje o trabalho social da Neuza, primeira dama, é um trabalho fantástico. É um trabalho muito bom, é um trabalho muito humano. A Neuza tem um coração muito grande. E ela pensa demais nas pessoas, pensa em levar melhorias, sabe? Nós temos muita capacitação, nós temos acolhimento, a gente, ela tem um trato com os restantes, as pessoas restantes, os idosos.

A gente tem lá hoje uma cozinha onde ela oferece marmita, aquelas pessoas que não tem família, que não tem como, então é gratuito, fornece todos os dias, né? É um trabalho social muito forte, tanto com o idoso também, com a pessoa da terceira idade, a pessoa idosa, que é o termo mais correto que é hoje trabalhar com a pessoa idosa, a Neuza tem esse trato.

Temos previsão de novas inaugurações na cidade?

Sim, a gente vem, a gente sempre que termina, né, a gente já entrega e vai, a gente já tem agora no início do mês a gente as entregas nas escolas. Na saúde, nós estamos terminando agora a reforma de um centro comunitário lá na Boa Vista, na área rural. Umas pontes, algumas coisas que a gente tem feito.

Eu tenho essa vontade grande de estar fazendo o que eu quero de melhor. Eu tenho o sonho de transformar de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor e quando você oferece serviço de boa qualidade, você melhora a qualidade de vida. Por exemplo, você vai na escola pública que a população tem o direito de ter uma educação boa, você vê as outras ações.

A nossa saúde é elogiada na região, a nossa Policlínica, que eu já disse aqui um dia, cheguei a chorar aqui era sonho hoje é realidade, funciona e é uma beleza. Temos a nossa hidroterapia, que o atendimento hoje é fantástico, a gente até às vezes sobrecarrega os profissionais com tanto atendimento que a gente tem, isso pra mim é motivo de muita alegria, saber que eu faço parte disso e pude ajudar a construir essa história.

O Adilson sempre fala sobre essa cobrança e o pessoal também comenta daquele trecho de Parisi e Álvares Florence que seria asfaltado, como anda esse projeto?

Nós estamos já no DER, com o projeto que já saiu da engenharia e está aprovado, ou seja, o projeto está pronto. São 4km no total, são 3km de obras e 800m de um pedacinho de Parisi, mas o projeto já foi feito, ele voltou pra ser adequado, a gente readequou, ele foi pra engenharia, ele já está com o ok da engenharia do DER.