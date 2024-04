O município, que começou como um pequeno núcleo rural, testemunhou uma jornada extraordinária ao longo das décadas, evoluindo de uma pequena comunidade agrícola para um lugar aconchegante e hospitaleiro

publicado em 10/04/2024

No coração do Noroeste Paulista, Álvares Florence emerge como um símbolo de desenvolvimento e resiliência ao completar seus 75 anos de existência. O município, que começou como um pequeno núcleo rural, testemunhou uma jornada extraordinária ao longo das décadas, evoluindo de uma pequena comunidade agrícola para um lugar aconchegante e hospitaleiro.

Formado pela sede e pelo distrito de Boa Vista dos Andradas, Álvares Florence completa hoje 75 anos de progresso. Tudo começou no final do século XIX, quando Joaquim Pedro da Silva construiu a primeira casa na região, constituindo numerosa família. Com o tempo surgiu um povoado, que foi chamado de “São João Batista do Marinheiro”.

Em 1926, o povoado foi elevado a distrito de Tanabi, com o nome de "Vila Monteiro". Em 30 de Novembro de 1944, “Vila Monteiro” teve sua denominação alterada para o nome de “Igapira”, passando a pertencer ao recém criado município de Votuporanga na condição de 2ª zona distrital, isso de acordo com o Decreto nº 14.434.

A cidade foi oficialmente estabelecida como município em 24 de dezembro de 1948, com o nome atual. Trava-se então a luta pela emancipação político-administrativa, formando-se uma comissão composta pelos seguintes senhores: Dr. João Carlos Miranda, Chafic Jorge Sarquis, João Soares, Eduardo Oliveira Portugal, Cassiano José Silva, entre outros. Depois de muitos tropeços, embaraços e desilusões, eles conquistam a transformação do distrito em município pela lei nº 233 de 24/12/1948, adotando-se o nome de Álvares Florence em homenagem ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Dr. Francisco Álvares Florence tendo sido implantado o município e a primeira Câmara Municipal em 10 de abril de 1949.