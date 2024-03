Antônio Gonçalves, de 69 anos, morador da cidade vizinha, estava na caminhonete quando tudo aconteceu

publicado em 25/03/2024

Antônio Gonçalves, de 69 anos, morador da cidade vizinha, estava na caminhonete quando tudo aconteceu (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

A terceira vítima do acidente entre um caminhão e uma caminhonete na rodovia Péricles Belini, em Votuporanga, no início de março, morreu na noite de anteontem em Tanabi, após quase três semanas hospitalizado. Antônio Gonçalves, de 69 anos, morador da cidade vizinha, estava na caminhonete quando tudo aconteceu.

De acordo com o apurado, a informação foi confirmada por familiares de Antônio. A vítima estava junto do amigo, Eduardo Bologna, de 55 anos, na caminhonete, quando, por motivos que serão esclarecidos, bateu de frente com um GM/Prisma, que seguia no sentido oposto.

Eduardo foi uma das vítimas que faleceu no local do acidente no município, Antônio foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave e levado para a Santa Casa de Votuporanga, posteriormente encaminhado para São José do Rio Preto devido a gravidade do acidente.

Mais de 50 doadores de sangue se uniram em prol de Antônio Gonçalves, que foi preciso, mas o morador de Tanabi não resistiu e faleceu anteontem.

A outra vítima que faleceu no local foi Fabrício Aparecido Fernandes Nascimento, motorista do Prisma, era membro ativo da Igreja Assembleia de Deus do bairro Estação, O sepultamento ocorreu no domingo (3), às 9h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.