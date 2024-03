Com um valor especial de R$ 80 para o ingresso permanente da pista, essa é uma oportunidade para garantir seu lugar em uma das maiores festas da região

publicado em 01/03/2024

Lote promocional com valor especial de R$ 80 para o ingresso permanente da pista (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Os amantes de rodeio e música sertaneja já podem se preparar, pois as vendas do Lote Promocional para o Valentim Rodeio Show já estão abertas. Com um valor especial de R$ 80 para o ingresso permanente da pista, essa é uma oportunidade para garantir seu lugar em uma das maiores festas da região.

Neste primeiro lote, as vendas são exclusivamente nos pontos físicos em Valentim Gentil, sendo eles o Escritório da Festa, localizado na Avenida Cavalin, Nº 548, Centro, e a Drogaria Pinheiro, situada na avenida Horácio Gonçalves de Morais, Nº 129, Centro.

No entanto, é importante ressaltar que os ingressos são limitados, então não perca tempo e garanta já o seu lugar nessa festa incrível.

Com uma mistura de talentos consagrados e novos destaques da música sertaneja, a programação promete trazer o embalo já conhecido da festa de peão da cidade vizinha.

Abrindo a série de shows, na quarta-feira (1) será a vez da presença de Matheus e Kauan, com entrada franca. Com uma trajetória de sucesso e músicas que embalam corações, a dupla promete iniciar o Valentim Rodeio Show com muita energia e alegria, interpretando sucessos como "O Nosso Santo Bateu" e "Decide Aí".

Já na quinta-feira (2), será a vez do cantor votuporanguense Gustavo Mioto subir ao palco para cantar seus sucessos conhecidos em todo o Brasil, como “Contramão”, “Impressionando os Anjos” e “Despedida de Casal”.

A estrela principal da noite de sexta-feira (3) será a dupla queridinha do Brasil, Jorge e Mateus. Conhecidos por hits que conquistaram o país inteiro, como "Paredes", "Sosseguei" e "Vou Voando", os cantores prometem uma apresentação repleta de animação e romantismo.

No sábado (4), é a vez de Luan Pereira subir ao palco e contagiar o público com sua música envolvente e carisma único. Com uma voz marcante e um repertório repleto de canções autênticas e atuais, Luan promete uma noite de muita animação e descontração.