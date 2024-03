O curso abordará técnicas de cultivo de olericultura orgânica, desde o preparo do solo até a colheita, proporcionando aos participantes conhecimentos essenciais para o cultivo sustentável e saudável de vegetais

publicado em 21/03/2024

Programa abordará técnicas de cultivo desde o preparo do solo até a colheita; inscrições estão abertas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O Sindicato Rural de Cardoso, em parceria com o SENAR e a Prefeitura Municipal, promoverá nos dias 21 e 22 de março, no Sítio Malta, o Programa de Olericultura Orgânica, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado para os interessados na área.

