publicado em 12/03/2024

(Foto: A Cidade)

A comunidade de Álvares Florence celebrou a conclusão da tão aguardada reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nelson do Valle. As melhorias incluem a restauração das salas de Ginecologia e Obstetrícia, bem como da sala de medicação, além de diversas melhorias estruturais em todo o prédio.

A entrega, que ocorreu no dia 7 de março, foi marcada por uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Adílson Leite, autoridades locais e membros da comunidade. Em seu discurso, o prefeito enfatizou o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e o bem-estar dos cidadãos de Álvares Florence.

“A conclusão da reforma da UBS Nelson do Valle é um marco importante para nossa cidade. Estamos comprometidos em garantir que todos os nossos munícipes tenham acesso a serviços de saúde de qualidade, e essa obra é um passo significativo nessa direção”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

Adílson entende que a Prefeitura tem papel fundamental na garantia do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos, e a área da saúde é um dos pilares essenciais para alcançar esse objetivo. A importância que o prefeito de Álvares dá à saúde vai muito além de simplesmente oferecer serviços básicos. Envolve um compromisso profundo com a promoção da saúde pública, a prevenção de doenças e a garantia de acesso equitativo aos serviços de saúde para todos os residentes.

O gestor público lembra que, em primeiro lugar, a saúde é um direito humano fundamental. “Na nossa administração, fazemos ao máximo para assegurar que todos os munícipes tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. Isso inclui a disponibilidade de instalações médicas adequadas, equipes qualificadas e acesso a medicamentos essenciais”, destacou.

Além disso, investir na área da saúde não apenas melhora a qualidade de vida dos cidadãos, com também colabora para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade. “Um ambiente saudável também aumenta a produtividade da força de trabalho, reduzindo os dias de serviço perdidos devido a doenças e aumentando a participação ativa na economia local”, lembrou o prefeito.

Portanto, Adílson entende que desempenha um papel crucial quando o assunto é saúde. Na gestão dele, ao dar prioridade à área, ele cumpre seu dever moral para com a população e também contribui para o desenvolvimento sustentável e próspero de Álvares.

As melhorias na UBS foram recebidas com entusiasmo pela comunidade local. A coordenadora da Saúde no município, Glaucia Waideman, destacou a importância dessas obras para a promoção da saúde da população. “Essas melhorias são importantíssimas para nós. A saúde é uma prioridade na gestão do prefeito Adílson Leite, e essa reforma reflete nosso compromisso em oferecer serviços de saúde de qualidade para todos os nossos munícipes”, ressaltou.