publicado em 04/03/2024

A vítima tentava separar uma briga entre alunos quando viu que a inspetora da escola estava sendo agredida (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um professor de 28 anos sofreu traumatismo craniano após ser agredido por cinco alunos do ensino médio em uma escola estadual de São José do Rio Preto.

De acordo com a ocorrência registrada nesta sexta-feira (1), a vítima tentava separar uma briga entre alunos quando viu que a inspetora da escola estava sendo agredida. Ao segurar um dos agressores, o professor caiu no chão e foi chutado na cabeça pelos estudantes, sendo quatro meninos e uma menina com idades entre 15 e 17 anos.

O professor foi socorrido e levado à UPA local com ferimentos na cabeça, abdômen e peito. Foi constatado traumatismo craniano e ele permaneceu em observação por 6 horas antes de ter alta.