A Rumo, concessionária responsável pela malha ferroviária, esteve reunido com o Prefeito de Jales para o anúncio

publicado em 11/03/2024

Essa obra é uma das mais aguardadas pela população local em termos de mobilidade urbana (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Rumo, concessionária responsável pela malha ferroviária, esteve reunido com o Prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira, para anunciar o início do processo de contratação para as obras do Viaduto Jornalista Deonel Rosa Junior sobre a ferrovia, no cruzamento entre a avenida Jânio Quadros, a rua Professor Rubião Meira e a rua 02 com a rua Oswaldo Cruz, próximo ao Comboio. Essa obra é uma das mais aguardadas pela população local em termos de mobilidade urbana.

De acordo com os representantes da Rumo, Giana Custódio e Marcelo Rodrigues, gerente e coordenador de Relações Institucionais, as obras têm previsão para começar em junho de 2024. O viaduto será uma extensão da Rua 2, conectando-se à avenida Jânio Quadros e à Rua Oswaldo Cruz, localizada no Jardim Aclimação.

Para Giana Custódio, gerente de Relações Institucionais da Rumo, o viaduto representa uma solução definitiva para eliminar o risco de acidentes entre trens e carros, além de otimizar o fluxo rodoviário e a eficiência das operações ferroviárias.

O prefeito Luis Henrique destacou que essa obra de infraestrutura promete melhorar significativamente a mobilidade urbana em Jales, proporcionando à cidade um novo acesso que facilitará o fluxo de veículos e pedestres sobre a linha férrea.

Ele lembrou também que em setembro do ano passado, a SPU (Secretaria de Patrimônio da União) liberou o terreno necessário para a construção do segundo viaduto. “Na época, anunciamos a liberação durante uma live nas redes sociais para toda a população. Foi um momento que nos trouxe muita alegria e otimismo por se tratar de um processo burocrático, mas com a nossa gestão e o apoio do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, tivemos êxito na liberação do terreno”.