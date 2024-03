O evento contará com a presença do prefeito Toninho Santana, do vice-prefeito Mário Fidioca e da secretária Municipal de Saúde, Dra. Maria José Silva

publicado em 16/03/2024

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Riolândia irá realizar a inauguração do novo prédio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no município, no dia 27 de março. O evento contará com a presença do prefeito Toninho Santana, do vice-prefeito Mário Fidioca e da secretária Municipal de Saúde, Dra. Maria José Silva.

O novo prédio do Samu, localizado na Avenida 11, no Jardim Brasil, representa um avanço para a saúde pública da cidade vizinha. Com instalações modernas e equipamentos de última geração, o SAMU de Riolândia estará ainda mais preparado para atender às demandas da população em casos de urgência e emergência.

A inauguração contará com a presença de autoridades locais e regionais, além de representantes da área da saúde e da comunidade em geral. O evento terá início às 10h e contará com uma cerimônia oficial, seguida de uma visita guiada às novas instalações do Samu.