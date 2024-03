As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior, exigindo também a habilitação específica para cada cargo

publicado em 05/03/2024

As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Meridiano anunciou a abertura de inscrições para um concurso público. O processo seletivo tem como objetivo preencher 13 vagas em diversos cargos, além de formar cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior, exigindo também a habilitação específica para cada cargo.

Entre os cargos disponíveis estão Auxiliar de Desenvolvimento Educacional, Trabalhador Braçal - Masculino, Agente de Vigilância Sanitária, Atendente, Auxiliar e Técnico de Enfermagem, Técnico de Farmácia, Assistente Social Educação Jornada Parcial, Auditor de Controle Interno, Coordenador do CRAS, Encarregado de Departamento de Pessoal, Enfermeira, Farmacêutica, Fiscal Tributário, Nutricionista Educação - Jornada Parcial, Professor da Rede Municipal de Educação, Psicólogo - Jornada Integral, Psicólogo Educação - Jornada Parcial, Responsável pelo Setor de Compras, Almoxarifado e Patrimônio, e Tesoureiro. Os salários variam de R$ 1.548,85 a R$ 4.794,42, com jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas online através do site da GL Consultoria - www.portal.glconsultoria.com.br - do dia 27 de fevereiro até 13 de março de 2024. As taxas de inscrição variam entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Candidatos que atendam a critérios específicos podem solicitar isenção da taxa até 4 de março.