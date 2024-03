A decisão foi tomada em caráter preventivo, para garantir a lisura e transparência do processo, após a necessidade de realizar esclarecimentos adicionais e análises complementares

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis e a Comissão Organizadora do Concurso Público comunicaram a suspensão temporária do certame, previsto para o dia 10 de março de 2024. A decisão foi tomada em caráter preventivo, para garantir a lisura e transparência do processo, após a necessidade de realizar esclarecimentos adicionais e análises complementares.

Em nota oficial, a Prefeitura e a Comissão Organizadora reconhecem a iminência da prova prática e o interesse público na condução justa do concurso. A suspensão visa evitar prejuízos aos candidatos e garantir a igualdade de oportunidades para todos os participantes.

A nova data para a realização do concurso ainda não foi definida. A Prefeitura e a Comissão Organizadora informam que, oportunamente, serão divulgados os esclarecimentos necessários, as análises complementares realizadas e um novo cronograma para o certame.

A suspensão do concurso público segue a recomendação da Procuradoria-Geral do Município, que considerou a necessidade de resguardar os interesses dos candidatos e do certame. A empresa contratada para a organização do concurso também foi notificada sobre a suspensão do certame.