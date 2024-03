O caso aconteceu em São José do Rio Preto, por volta das 7h, nos cruzamentos das ruas General Glicério com José Nogueira de Carvalho, na região central da cidade

publicado em 11/03/2024

Fernanda Cipriano

Uma menina de apenas 11 anos foi atropelada por um coletivo urbano, com suas pernas esmagadas. O caso aconteceu em São José do Rio Preto, por volta das 7h, nos cruzamentos das ruas General Glicério com José Nogueira de Carvalho, na região central da cidade.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava a caminho de uma escola municipal quando, ao atravessar a rua correndo, foi atingida pelo ônibus. Ela foi socorrida imediatamente e encaminhada em estado grave ao HCM (Hospital da Criança e Maternidade).

O sargento da PM Donizete Barbosa Barros comentou sobre o estado da menina no momento do resgate: "Ela desceu do ônibus com o irmão de 13 anos para ir para a escola e não observou (o ônibus) virando a esquina. Quando foi socorrida, ela estava muito assustada, com a região pélvica do corpo muito lesionada, fratura na bacia e sangramento muito forte."