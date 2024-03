Matheus Assunção Beluci, não resistiu aos ferimentos após bater sua VW/Saveiro com uma carreta que acabou tombando além do acostamento

publicado em 11/03/2024

Matheus Assunção Beluci, não resistiu aos ferimentos após bater sua VW/Saveiro com uma carreta (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um acidente na tarde do sábado (9), na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, entre os municípios de Jales e Pontalinda, resultou na morte de um jovem de 21 anos. Matheus Assunção Beluci, não resistiu aos ferimentos após bater sua VW/Saveiro com uma carreta que acabou tombando além do acostamento.

De acordo com a ocorrência, partes do veículo ficaram espalhadas pela pista, e uma das mãos da vítima ficou presa nas ferragens. Matheus trabalhava em uma empresa de bebidas e era bastante conhecido na região.

O condutor da carreta, um homem de 45 anos, foi levado consciente e orientado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), apresentando apenas escoriações leves. O teste do bafômetro realizado no condutor não detectou a presença de álcool no sangue.