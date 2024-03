As turmas terão início em abril e oferecem certificado de participação

publicado em 26/03/2024

As turmas terão início em abril e oferecem certificado de participação (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Egesp (Escola de Governo do Estado de São Paulo), vinculada à Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento), está disponibilizando dois cursos de educação fiscal gratuitos e à distância para servidores, agentes públicos, professores e a população em geral interessada no tema. As turmas terão início em abril e oferecem certificado de participação.

O primeiro curso, "Ética e Cidadania Fiscal", é indicado para aqueles que desejam compreender a importância de acompanhar e fiscalizar as ações do Estado para exercer ativamente a cidadania fiscal. Com aulas entre 1º de abril e 9 de maio, o curso possui duração total de 80 horas e aborda temas como convite à cidadania fiscal, ética, democracia, orçamento público, controle, transparência e participação social.

Já o segundo curso, "Orçamento Público, Controle Social e Cidadania", tem como foco principal fornecer informações sobre o orçamento público, sua aplicabilidade na gestão pública e como os cidadãos podem atuar no controle social das ações do governo. Com duração de 1º a 30 de abril, o curso possui 40 horas divididas em três módulos: Estado e Sociedade no Brasil, Orçamento Público e Controle Social e Transparência.