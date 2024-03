Lauana Prado e Mayck e Lyan são algumas das atrações da 36ª edição do evento, que começou ontem e segue pelo final de semana

publicado em 01/03/2024

Franclin Duarte

A tradicional Festa de Peão de Mira Estrela já está em pleno vapor, trazendo uma combinação irresistível de shows de renome e uma megaestrutura para os amantes da música e das tradições sertanejas. Em sua 36ª edição, o evento promete agitar a região durante todo o final de semana, com uma programação repleta de entretenimento e diversão, e o melhor de tudo: entrada franca.

Ontem, a festa teve início em grande estilo com um espetacular show de Pedro Iba, dando o pontapé inicial para o que promete ser um fim de semana memorável. E as expectativas para os próximos dias só aumentam, com a presença confirmada de grandes nomes da música sertaneja.

Hoje, o público terá o privilégio de curtir a dupla Mayck e Lyan, que promete encantar com o melhor da moda de viola, além do grupo Open Farra, trazendo muita energia e música eletrônica para animar a plateia.

Entretanto, é amanhã que os holofotes estarão totalmente voltados para a estrela da noite, a cantora Lauana Prado, uma das maiores sensações da música sertaneja atualmente. Com seu talento indiscutível e carisma contagiante, Lauana promete fazer deste sábado uma noite inesquecível para todos os presentes. E para fechar com chave de ouro, o DJ Kevin promete manter a energia lá no alto até altas horas da madrugada.

Além dos shows de tirar o fôlego, a Festa de Peão de Mira Estrela também reserva o melhor da montaria em touros e cavalos, proporcionando aos aficionados por rodeios momentos de adrenalina e emoção.