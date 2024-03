No Estádio de Rodeios, ela apresentará o projeto "Raiz Arena", uma versão exclusiva de seu projeto "Raiz", que concorreu ao Grammy Latino 2023 como Melhor Álbum Sertanejo

publicado em 01/03/2024

No Estádio de Rodeios, ela apresentará o projeto "Raiz Arena", uma versão exclusiva de seu projeto "Raiz” (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Confirmada na grade musical do primeiro dia da 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto, a cantora Lauana Prado promete uma apresentação especial. No Estádio de Rodeios, ela apresentará o projeto "Raiz Arena", uma versão exclusiva de seu projeto "Raiz", que concorreu ao Grammy Latino 2023 como Melhor Álbum Sertanejo.

Este será o segundo ano consecutivo que Lauana se apresenta na arena do Barretão, e ela já adiantou que o show será roteirizado e apresentado de maneira completamente diferente e inusitada, proporcionando uma experiência única para o público.

Além de Lauana Prado, outros grandes nomes da música sertaneja também estão confirmados na programação. No mesmo dia da apresentação de Lauana, Luan Pereira subirá ao palco do Estádio de Rodeios. No dia seguinte, 16 de agosto, a cantora Simone Mendes animará o público presente.

No sábado, 17 de agosto, a festa contará com os embaixadores César Menotti e Fabiano, Jorge e Mateus, e Ana Castela. E no dia 24 de agosto, o destaque será o show internacional do ídolo country Cody Johnson.

Os ingressos para a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos estão à venda exclusivamente pelo site oficial Total Acesso. São 11 dias de programação com muito esporte, música, cultura, gastronomia e entretenimento no Parque do Peão.

A festa contará com nove setores diferentes, incluindo Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold, e Stage Prime, entre outros. Também estão disponíveis pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.