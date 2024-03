Com a inauguração, agora todas as escolas da rede municipal de ensino de Álvares Florence estão climatizadas

publicado em 05/03/2024

Cerca de R$ 50 mil foram investidos na compra de dez aparelhos de ar-condicionado, além de pequenos reparos na escola

Educação como prioridade. É assim que trabalha a administração Adílson Leite. Pensando assim, no distrito de Boa Vista dos Andradas, em Álvares Florence, a comunidade educativa celebrou a inauguração do novo sistema de climatização das salas de aula da Escola Municipal Nivaldo Felisbino da Silva, ocorrida em 29 de fevereiro.

O prefeito Adílson ressaltou a importância da educação como setor prioritário e a necessidade da climatização, especialmente em uma região de clima quente como esta. Cerca de R$ 50 mil foram investidos na compra de dez aparelhos de ar-condicionado, além de pequenos reparos na escola.

“Educação deve ser tratada como prioridade em todos os cantos do nosso país. Aqui em Álvares é assim, educação está na primeira prateleira, e esse investimento é mais do que justo para que nossas crianças tenham um ambiente melhor para estudar”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

A diretora da Escola Municipal Nivaldo Felisbino da Silva, Cleide Trevisan Rendeiro, enfatizou a importância da climatização para um ambiente propício ao aprendizado, especialmente considerando as altas temperaturas da região. “Nós ficamos muito felizes com essa climatização, porque agora temos um ambiente muito melhor e mais adequado para o aprendizado das crianças”, declarou.

Todas as escolas municipais têm sistema de climatização