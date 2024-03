A identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Civil, que encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que determinarão a causa da morte

publicado em 15/03/2024

O corpo foi descoberto por banhistas que imediatamente acionaram as polícias Civil e Militar, na tarde de anteontem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um jovem de 28 anos foi encontrado morto na Praia do Ipanema, em Rubinéia (SP). O corpo foi descoberto por banhistas que imediatamente acionaram as polícias Civil e Militar, na tarde de anteontem.

Ao chegarem ao local, as autoridades constataram que o corpo apresentava um corte na cabeça, indicando a possibilidade de violência. A identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Civil, que encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que determinarão a causa da morte.