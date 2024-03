A seleção visa preencher uma vaga imediata, além de estabelecer um cadastro reserva, para os cargos de Agente de Controle Interno e Assistente Legislativo

publicado em 05/03/2024

Os interessados devem possuir graduação na área de interesse para se candidatarem (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Câmara Municipal de Valentim Gentil anunciou a abertura de um Concurso Público destinado a profissionais com formação de nível superior. A seleção visa preencher uma vaga imediata, além de estabelecer um cadastro reserva, para os cargos de Agente de Controle Interno e Assistente Legislativo. Os interessados devem possuir graduação na área de interesse para se candidatarem.

Os profissionais selecionados serão contratados sob o regime Estatutário, com jornada de trabalho de 37h50 semanais. A remuneração prevista varia entre R$ 4.057,67 e R$ 6.940,01, conforme o cargo ocupado. As inscrições estarão abertas do dia 20 de fevereiro ao dia 5 de março de 2024, através do site da Alpha Concursos - https://portal.alphaselecoes.com.br, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 70.

O processo de seleção dos candidatos será realizado por meio de uma prova objetiva, agendada para o dia 7 de abril de 2024, com início às 14h. Além disso, haverá uma fase de avaliação de títulos, que terá caráter classificatório.