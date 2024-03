Uma carreta bitrem canavieira se enroscou no veículo e o arrastou por cerca de 200 metros, conforme registrado por uma câmera de empresa local

publicado em 20/03/2024

Uma carreta bitrem canavieira se enroscou no veículo e o arrastou por cerca de 200 metros (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um caminhão furgão de pequeno porte, abandonado há meses na avenida Marginal Litério Grecco, próximo à Casa de Portugal, se envolveu em um acidente. Uma carreta bitrem canavieira se enroscou no veículo e o arrastou por cerca de 200 metros, conforme registrado por uma câmera de empresa local.

De acordo com a ocorrência, o caminhão, objeto de discussão anterior em uma reunião do Conseg (Conselho de Segurança do Município) devido ao risco de acidentes, permanecia no local desde setembro de 2023, quando o servidor da Secretaria de Trânsito Reinaldo Peres (Cowboy) fez um post que viralizou na internet. Na época, uma pesquisa indicou que o dono do veículo era de Jales e que seria notificado para a retirada do local, o que não ocorreu.