O condutor sofreu escoriações e sangramento ativo e foi encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis

publicado em 04/03/2024

O condutor do veículo, um homem de 51 anos, perdeu o controle do carro, que capotou várias vezes e foi lançado contra o guard-rail (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um acidente na rodovia Euclides da Cunha, sentido Estrela a Jales, em Estrela, deixou várias pessoas feridas, neste fim de semana, entre elas uma família de Campinas que estava a caminho de um velório em Goiás.

O condutor do veículo, um homem de 51 anos, perdeu o controle do carro, que capotou várias vezes e foi lançado contra o guard-rail, parando no acostamento do lado oposto da rodovia, na contramão. O condutor sofreu escoriações e sangramento ativo e foi encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O passageiro mais idoso, um homem de 72 anos, também foi levado para a Santa Casa pelo resgate do Corpo de Bombeiros, apresentando escoriações na cabeça e nos braços. Três mulheres, com idades de 45, 68 e 17 anos, todas com escoriações leves, foram encaminhadas para a UPA pelo Samu.